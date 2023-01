"விஸ்வரூபம்".. அமித்ஷா "அந்த" பாயிண்ட்டை ஸ்ட்டிராங்கா சொன்னாராமே.. எகிறியடிக்கும் பாஜக..பெரிய சான்ஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரப்போகும் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக, திமுக கூட்டணியை தாண்டி, இரண்டு கட்சிகள் முக்கிய கவனத்தை பெற்றுள்ளன.. அதில், ஒன்று பாஜக, மற்றொன்று பாமக ஆகும்.

அதிமுக கூட்டணியில்தான் இப்போதும் இருக்கிறோம் என்று தமிழக பாஜக சொல்லி வந்தாலும், இரு தரப்பிலும் இணக்கமான சூழல் இப்போதைக்கு நிலவவில்லை என்றே தெரிகிறது.. பூசலும் விரிவடைந்து வருகிறது.

தமாகாவுக்கே கூட்டணியில் தொகுதியை விட்டுத்தருவதாக செய்திகள் வலம்வந்தாலும், அதிமுக - தமாகா இடையே சில முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது...

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் தமாக போட்டி? ஜிகேவாசனுடன், அதிமுக தலைவர்கள் திடீர் சந்திப்பு.. ட்விஸ்ட்!

English summary

When will PMK announce its stand on by-elections and what will bjp going to do