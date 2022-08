"முக்கோண இடி".. ஸ்டாலின் ரூமில் ஓபிஆர்.. பாஜகவை ஓடிவந்து தாங்கிய 3 "தலை"கள்.. டக்கென திரும்பிய திமுக

Chennai

சென்னை: ஊர் ரெண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் என்பார்கள்.. ஆனால், அதிமுக 3ஆக பிரிந்தும், திமுகவுக்குதான் நெருக்கடி கூடி வருவதாக சொல்கிறார்கள்.அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைதூக்க காரணமே, ஓபிஎஸ்தான் என்றும், குறிப்பாக ஓபிஆர் என்றும் ஆரம்பத்தில் செய்திகள் வெளிவந்தன.

அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பை ஒத்திவைத்த உயர்நீதிமன்றம்

நாங்கள் ஏன் ஓபிஎஸ்ஸை வெறுக்கிறோம் தெரியுமா? என்று எடப்பாடி தரப்பு ஆதரவாளர்களும் பேட்டிகளை அடுத்தடுத்து தந்து வந்தனர்.

3 பாயிண்ட்ஸ்களை அடுக்கிய எடப்பாடி.. ஒரே பதிலில் செக் வைத்த ஓபிஎஸ்.. ஹைகோர்ட்டில் முக்கிய திருப்பம்!

When will the aiadmk problem be solved and Is DMK the cause of admks local politics திமுகதான் அதிமுக பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்கிறது எடப்பாடி, சசிகலா தரப்பு