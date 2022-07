லட்டு சான்ஸ்.. 2 பேருக்கு.. "ரத்தக்கண்ணீரில்" ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.. நொறுங்கிய ஜெ.கனவு.. அடகடவுளே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பொன்விழா கண்டு ஓராண்டுகூட நிறைவடையாத நிலையில், அதிமுக என்ற கட்சியின் நிலைமையை கண்டு ரத்தக்கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் தொண்டர்கள்..

ஒரு கட்சிக்குள் அதிருப்தியும், பூசலும், எதிர்ப்பும் இருப்பது புதிது இல்லை.. அதிலும் ஆலமரம் போன்ற அதிமுக கட்சியில் இத்தகைய எதிர்மறை அம்சங்கள் காணப்படுவதும் புதிது இல்லை.

அந்த கட்சியின் அசைக்க முடியாத தலைவராக எம்ஜிஆர் இருந்தபோதும்கூட, அவருக்கு எதிர்ப்புக்குரல்கள் கட்சியில் ஒலித்துக் கொண்டுதானிருந்தன.

'பொன்விழா ஆண்டு’ முடக்கப்பட்ட இரட்டை இலை! சீல் வைக்கப்பட்ட அலுவலகம்! புலம்பி தவிக்கும் ர.ர.க்கள்..!

English summary

When will the verdict be given to the AIADMKs local politics and admk Volunteers are worried அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசலை பார்த்து தொண்டர்கள் கவலையில் சோர்ந்துள்ளனர்