ஸ்டாலின் அரசின் 35 தொழில் ஒப்பந்தங்கள்.. எந்த பகுதியில் எவ்வளவு வேலைவாய்ப்பு உருவாகும்? முழு விவரம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு இன்று நடத்திய முதலீட்டாளர் சந்திப்பின்போது 35 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இந்த திட்டங்களின் மதிப்பு ரூ .17,141 கோடி. 55,054 பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை இந்த திட்டம் வழங்க உள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில், முதலமைச்சர் முக.ஸ்டாலின் ரூ .4,250 கோடி முதலீட்டிலான, 21,630 பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கும், 9 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

இது தவிர, ரூ .7,117 கோடியிலான முதலீட்டு திட்டங்கள் மற்றும் 6,798 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் ஐந்து திட்டங்களையும் முதல்வர் துவக்கி வைத்தார்.

English summary

Led by the Chief Minister M. K. Stalin, Tamil Nadu signs 35 MoUs worth Rs. 17,141 crore with an employment potential of 55,054. Chennai and Coimbatore gets lion's share. Here is the full list of where we can exspect jobs.