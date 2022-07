கையை பிசையும் ஓபிஎஸ்.. பறிபோன தலைமை அலுவலகம்.. சென்னையில் ஆபிசுக்கு இடம்தேடும் ஆதரவாளர்கள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ராயப்பேட்டையில் அதிமுகவின் தலைமைக்கழக அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.. இது எம்ஜிஆரின் மனைவி ஜானகி அம்மாளின் கட்டிடம் ஆகும்..

இபிஎஸ் மீதான டெண்டர் முறைகேடு: விரைவில் விசாரிக்கும் உச்சநீதிமன்றம்

அந்த கட்டிடத்தை அவர் கட்சிக்காக வழங்கினார்... அதிமுகவின் பல்வேறு வரலாற்று நிகழ்வுகள் இந்த கட்டிடத்திற்குள் நடந்துள்ளன.. அதேபோல சர்ச்சைகளும் பலமுறை ஏற்பட்டுள்ளன..

அளவுக்கதிகமான சர்ச்சை காரணமாக 2 முறை மட்டும், இந்த அதிமுக அலுவலகத்துக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.. ஆனால், உடனடியாக மீட்கப்பட்டுவிட்டது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. ஓபிஎஸ் மேல்முறையீட்டு மனுவை ஜூலை 28இல் விசாரிக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்!

English summary

Where is OPS going to open the new office and What are the next plans of OPS ஓபிஎஸ் தரப்பினர் சென்னையில் புது அலுலவகத்துக்கு இடம் தேடுவதாக கூறப்படுகிறது