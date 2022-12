மின்சார வாரியம் இருக்கட்டும்.. எந்தெந்த துறைகளுக்கு ஆதார் கட்டாயம் தெரியுமா.. விவரங்கள் இங்கே

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தி வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் வேறு எந்த துறைகளில் எல்லாம் ஆதார் எண் அவசியம் இணைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது என்ற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

தமிழகத்தில் 7 துறைகளில் வழங்கப்படும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பெற ஆதார் கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தொழிற்சாலைகள், தொழில் நிறுவனங்களை தவிர்த்து பிற அனைவரும் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அரசின் நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் பெற என அனைத்திற்கும் தற்போது ஆதார் எண் கேட்கப்படுகிறது. வங்கிக் கணக்கு விவரங்களுடன் ஆதார் இணைப்பு கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. செல்போன் சிம் கார்டு வாங்க வேண்டும் என்றால் கூட தற்போது ஆதார் கார்டு இருந்தால் தான் எளிதாக வாங்க முடியும் என்ற நிலை வந்துவிட்டது.

