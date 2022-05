வட தமிழகத்தில் மழை.. ஊட்டியில் கடும் குளிர்.. நெல்லையில் வாட்டும் வெயில்.. விதவிதமாக வாட்டும் வானிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திர காலம் அனலடிக்கும் என்று அச்சுறுத்தப்பட்ட நிலையில் அசானி புயலின் புண்ணியத்தால் காற்றும்... மேகமூட்டமுமாக சில நாட்கள் கடந்து விட்டது. அசானி புயல் அமைதியாக கரையைக் கடந்தாலும் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் சூரியன் இன்னமும் தலைகாட்டவில்லை.

தமிழகம் முழுவதுமே கடந்த பிப்ரவரி மாதமே வெயில் காலம் ஆரம்பித்து விட்டது. மார்ச் மாதம் பங்குனி வெயில் பட்டையை கிளப்பியது. பல ஊர்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவானது.

ஏப்ரல் மாதத்தில் வெப்பசலனத்தால் இடியும் மின்னலுமாய் கோடை மழை கொட்டியது. இதனால் வறட்சி நீங்கி எங்கும் பசுமை திரும்பியுள்ளது. நீர் நிலைகளிலும் கொஞ்சம் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. வழக்கமாக அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் சாலைகளில் ஆம்லேட் போடும் அளவிற்கு வெயில் சுட்டெரிக்கும் நிலையில் அசானி புயல் தாக்கத்தால் பல ஊர்களில் இதமான வானிலை நிலவி வருகிறது.

அனலடிக்கும் அக்னி நட்சத்திரத்திற்கு இதமாக அடித்து ஊற்றப்போகும் கனமழை - 5 நாட்களுக்கு ஜில்

English summary

Agni Natchatram Weather Story: (அக்னி நட்சத்திரம் வானிலை அறிக்கை) A few days have passed with cloudy winds Although the Asani storm calmly crossed the coast, the sun has not yet set in many districts, including Chennai.