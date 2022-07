"சூத்திரதாரி".. அதிமுக அலுவலக சீலுக்கு யார் காரணம்? ஓபிஎஸ் மெகா பிளான்! சீக்ரெட்டை உடைத்த வழக்கறிஞர்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன, சட்ட ரீதியாக அவர் என்ன செய்வார் என்று ஓபிஎஸ் வழக்கறிஞர் திருமாறன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சில எட்டப்பர்கள் உடனிருந்தே அதிமுகவிற்கு துரோகம் செய்கிறார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் நேற்று சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரபூர்வமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

அதிமுக அலுவலக கொள்ளை..ஓபிஎஸ் மீது புகார்..ஆவணங்களை மீட்டுத்தர ஈபிஎஸ் கோரிக்கை

இதை எதிர்த்து ஏற்கனவே ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் விதிகளை மீறி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முறையிட்டுள்ளது.

English summary

Who is behind the closing of the AIADMK office? What is O Panneerselvam next plan?ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன, சட்ட ரீதியாக அவர் என்ன செய்வார் என்று ஓபிஎஸ் வழக்கறிஞர் திருமாறன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.