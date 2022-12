ஆமா.. பூமர் அங்கிள்னா என்ன? “பேமி பூமர்” பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்களா -இதற்கு இப்படி ஒரு வரலாறா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடந்த சில ஆண்டுகளாக சமூக வலைதளங்களில் கிரிஞ்சு, பூமர் அங்கிள் போன்ற வார்த்தைகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அறிவுரை செய்பவர்கள் தொடங்கி ஆபாசமாக பேசுபவர்கள் வரை பலரை பூமர் அங்கிள் என்று விமர்சிக்கும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சூழலில் பூமர் அங்கிள் என்றால் என்ன? யாரை அப்படி சொல்கிறார்கள் என்று விரிவாக பார்ப்போம்.

சமூக வலைதளங்களின் வளர்ச்சியால் பல்வேறு வார்த்தை பிரயோகங்கள் மக்கள் மத்தியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக புழங்கத் தொடங்கி உள்ளன. இளைய தலைமுறை தொடங்கி முதியவர்கள், பெண்கள் என அனைவரும் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றனர்.

அதிலும் குறிப்பாக கிளேஷே, கிரிஞ்சு, பூமர் அங்கிள் போன்ற வார்த்தைகளை நகரங்கள் முதல் கிராமங்கள் வரை அனைத்து தரப்பினரும் பயன்படுத்த தொடங்கி உள்ளார்கள். ஆனால் பலரும் இதன் அர்த்தம் புரியாமல் எதற்கெடுத்தாலும், பூமர், கிரிஞ்ச் என்று விமர்சிப்பதை பார்க்க முடிகிறது.

English summary

Over the past few years, words like cringe and Boomer Uncle have been used more and more on social media. There is a growing trend of criticizing Boomer Uncles, from advice givers to obscenities. What is Boomer Uncle in this context? Let's see in detail who is saying that.