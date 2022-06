"லகான்".. லெப்ட்ல எடப்பாடியார்.. ரைட்ல சசிகலா.. டெல்லி ரூட் எடுக்கும் "தலை".. இப்படி ஒரு சிக்கலா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள், சீனியர்கள் என பலரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், இதன் கிளைமாக்ஸ் என்னாகும்? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராகி விட்டால் அடுத்து என்னாகும்?

எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக இருந்த, ஜெயலலிதா, முதல்வராக இருந்தபோதும் சரி, இல்லாதபோதும் சரி, கட்சி தலைமை என்ற அந்த பதவியை மட்டும் யாருக்குமே விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.

முதல்வர் & பொதுச்செயலாளர் = என்ற இந்த இரண்டு பதவியையுமே ஜெயலலிதா விடாமல் வைத்திருந்தார்.. சிறைக்கு செல்ல நேர்ந்தபோதுகூட அந்த பதவியை ஓபிஎஸ்-யிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றாரே தவிர, திரும்பவும் தன்னிடமே அதை இறுதிவரை வைத்திருந்தார்.

Who is the ADMKs next leader and What is the bjp and OPS target