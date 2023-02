யார் இந்த கே.எஸ்.தென்னரசு? அதிமுகவில் கடந்து வந்த பாதை என்ன? எடப்பாடி டிக் செய்தது எப்படி?

அதிமுகவில் படிபடியாக பல பதவிகளை அடைந்தவர் கே.எஸ்.தென்னரசு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வேட்பாளராக கே.எஸ்.தென்னரசுவை அறிவித்துள்ளார் அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் தொழில் செய்து வரும் இவர் அதிமுகவில் படிபடியாக முன்னேறி அக்கட்சியில் இதற்கு முன் 2 முறை எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்திருக்கிறார்.

25 ஆண்டுகளாக ஈரோடு மாவட்ட சுமை தூக்குவோர் சங்க செயலாளராகவும் இருந்து வருகிறார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி அதிமுக இபிஎஸ் அணியின் வேட்பாளர் கே.எஸ்.தென்னரசு.. ஓபிஎஸ் யாரை அறிவிப்பார்?

English summary

KS Thenarasu, who is in the screen printing business, has gradually progressed in the AIADMK and has been an MLA in the party for 2 times before.