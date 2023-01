ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் யார்? இன்று மாலை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு? பரபரக்கும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் தமாகா போட்டியிடுவதில் இருந்து விலகியுள்ளதால் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி களமிறங்குவது உறுதியாகியுள்ளது. அதேசமயம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியும் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் அணி சார்பில் இன்று மாலை வேட்பாளர் யார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இரு அணிகளும் போட்டியிட்டால் யாருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் அல்லது இருவருக்குமே இரட்டை இலை கிடைக்காமல் முடக்கப்படுமா என்ற பரபரப்பு அரசியல் அரங்கில் எழுந்துள்ளது.

எனினும், சுயேட்சை சின்னத்திலாவது போட்டியிடுவது என உறுதியாக இருக்கும் ஈபிஎஸ் தரப்பு இன்று மாலை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Edappadi Palaniswami's team is sure to field from the AIADMK alliance in the Erode East by-election. Meanwhile, O. Panneerselvam's team has also announced that they are going to compete. In this case, that the name of the candidate is likely to be officially announced on behalf of the EPS team this evening.