யாரா இருக்கும்?.. கொங்கில் வேலையை காட்டிய திமுக.. அடுத்து "அவருக்குத்தான்" ஸ்கெட்ச்சாம்.. பின்னணி!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கொங்கு மாவட்டங்களில் திமுகவை பலப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் முன்னாள் துணை தலைவர் மகேந்திரன் நேற்று திமுகவில் இணைந்ததற்கும் கூட இதுவே காரணமாக பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக தனது அடுத்தகட்ட வேலைகளை தொடங்கிவிட்டது.

தமிழ்நாடு முழுக்க விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடக்க உள்ளன. இதற்காக திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. திமுக சில நாட்களுக்கு முன்பே மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தி, தேர்தல் பணிகளை தொடங்கிவிட்டது.

மம்தா பானர்ஜிக்கு நீதிபதி ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்தது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? மஹுவா காட்டம்

சட்டசபை தேர்தலில் கொங்கு மாவட்டங்களில் திமுக சரியாக செயலாற்றவில்லை. முக்கியமாக கோவையில் ஒரு தொகுதியில் கூட திமுக வெற்றிபெறாமல் தோல்வி அடைந்தது.

English summary

Who will be the next prominent face to join DMK in Kongu?: Party plans to go for an ex-minister from the AIADMK party.