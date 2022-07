"பொருளாளர்" இவராமே.. 2 புள்ளிகள்.. கையை பிசையும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. "அங்கே" தாவ தயாராகும் "தலை"கள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகப்பெரிய கலக்கம் ஒன்று சூழ்ந்துள்ளது.. அதற்கு காரணம் ஓபிஎஸ்ஸோ, சசிகலாவோ, தினகரனோ, ஏன் ஸ்டாலின்கூட இல்லை.. கூடவே நெருங்கி இருக்கும் அவரது ஆதரவாளர்கள்தான்..!

கடந்த வாரம் வரை அதிமுகவில் இருந்த நிலைமை வேறு.. இந்த வாரம் அதிமுகவில் இருக்கும் நிலைமை வேறு.. ஆதரவாளர்கள் மொத்தமாக தனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு உள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸை பல்வேறு வகைகளில் நிராகரித்தது எடப்பாடி டீம்.

ஓபிஎஸ் அரசியல் வாழ்வு இதோடு அவ்வளவுதான், ஓரங்கட்டப்பட்டு விட்டார் என்றே கூட சிலரால் கருதப்பட்டது.. ஆனால், திடீரென வேறு ரூட்டில் டிராவல் ஆக ஆரம்பித்துள்ளது அதிமுக.

English summary

Who will be the next treasurer of AIADMK and What decision is edapadi palanisamy going to take அதிமுகவின் அடுத்த பொருளாளர் யார் என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு குழப்பம் நீடிக்கிறது