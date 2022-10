கனிமொழிக்கு முக்கிய பொறுப்பு.. திமுக மகளிரணி மாநில செயலாளர் ரேஸில் 3 பேர்.. யாருக்கு ‘ஜாக்பாட்’?

Chennai

சென்னை : திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி கனிமொழி எம்.பிக்கு வழங்கபட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மகளிர் அணி செயலாளர் பதவிக்கான ரேஸ் சூடுபிடித்துள்ளது.

திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர்களில் ஒருவரான சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அந்த பதவியை திமுக எம்.பி. கனிமொழிக்கு வழங்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவருகின்றன.

இந்நிலையில், கனிமொழி வகித்து வரும் மகளிரணி மாநில செயலாளர் பதவியில் அடுத்து யார் வருவார் என்பது தொடர்பான பேச்சுகளும் எழுந்துள்ளன. 3 பேரின் பெயர்கள் இந்த ரேஸில் அடிபடுகின்றன.

English summary

DMK President MK Stalin is planning to give DMK Deputy General Secretary post to Kanimozhi MP. In this case, there have been talks about who will become state secretary of Womens wing. Helen Davidson, Tamizhachi Thangapandiyan, Thamizharasi are in this race.