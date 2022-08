என்னை வேணா கலாய்ங்க.. ஆனா "இது" தப்பு! எல்லை மீறிய மீம்ஸ்! கலங்கும் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்! என்ன நடந்தது

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சோஷியல் மீடியாக்களில் தற்போது வைரல் மீம் மெட்டீரியலாக இருப்பவர் என்றால் அது ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்தான். இவர் சேமிப்பு ரீதியாக சொல்லும் ஆலோசனைகளை வைத்து இணையம் முழுக்க பலரும் மீம் போட்டு வருகின்றனர்.

பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் ஆலோசகர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் ஊடகங்களில் தொடர்ந்து பொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறார். முக்கியமாக சேமிப்பு தொடர்பான ஆலோசனைகளை இவர் வழங்கி வருகிறார்.

தமிழ்நாட்டில்.. முக்கியமாக 90ஸ் கிட்ஸ் மத்தியில் சேமிப்பு பழக்கம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. கையில் 10 ஆயிரம் இருந்தால் கூட அதற்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போன் வாங்கி.. 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இஎம்ஐ கட்டும் வழக்கம் இந்த தலைமுறையினர் இடையே அதிகம் ஆகி உள்ளது.

புதிய இன்ஸ்ட்டா காலத்தில்.. மக்கள் பலர் சேமிப்பை விட ஆடம்பரமாக செலவு செய்வதே சிறப்பானது என்று நினைக்க தொடங்கி உள்ளனர்.

English summary

Why Anand Srinivasan is trending with memes? Why does not he happy with that?