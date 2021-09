கே.டி.ராகவன் வீடியோ விவகாரம் பாஜக தேடிகொண்டதா? திமுகவின் "கை" உள்ளதா?.. அண்ணாமலைக்கு சிக்கலா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கேடி ராகவன் வீடியோ விவகாரத்தை அடுத்து, தமிழக பாஜகவில் 2 விதமான செய்திகள் வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.. உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் என்றாலும், வரப்போகும் தேர்தல்களில் தமிழக பாஜகவின் இமேஜை டேமேஜ் செய்யும் அளவுக்கு விவகாரங்கள் உருவெடுத்து கொண்டிருப்பதாகவே கூறப்படுகிறது.

தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளராக இருந்த கேடி ராகவன் தொடர்பான வீடியோவை மதன் வெளியிட்டிருந்தார்.. இதையடுத்து, ராகவன் தனது கட்சி பொறுப்பை ராஜினாமா செய்தார்... அந்த வீடியோவை மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் ஒப்புதலுடனேயே வெளியிட்டதாகவும் மதன் கூறியிருந்தார்.

ஆனால், வீடியோவை ஒப்படைத்தால் நடவடிக்கை எடுப்பதாக சொல்லியும், மதன் மறுத்துடன் வீடியோவை வெளியிட்டு விட்டதாக அறிக்கை மூலம் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்திருந்தார்... தொடர்ந்து, வீடியோ வெளியிட்ட மதன், வெண்பா ஆகியோர் பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

இலங்கை: ஈழத் தமிழர் பகுதிகளிலும் ஓங்கும் சீனாவின் கை- இந்தியாவின் பாதுகாப்பு கடும் அச்சுறுத்தல்!

English summary

Why BJP is so silent on KT Raghavan issue and what will do the next Annamalai