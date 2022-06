பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பு மேட்டரே வேற.. அவங்க தலையீடே கிடையாது - சட்டுனு மறுத்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஆதரவு கோரியே, பாஜக தலைவர்கள் அண்ணாமலை, சி.டி.ரவி ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அ.தி.மு.க இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சி.டி.ரவி, பொதுச் செயலாளர் கரு.நாகராஜன் ஆகியோர் நேரில் சென்று சந்தித்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தையும் பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சி.டி.ரவி, உள்ளிட்டோர் சந்தித்துப் பேசியுள்ளனர்.

BJP leaders met with Edappadi Palanisamy to seek his support in the presidential election, BJP would never interfere in AIADMK affairs, says Former Minister D. Jayakumar.