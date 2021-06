பிளஸ் 2 தேர்வை ரத்து செய்து அறிவித்த பிரதமர் நீட் கிடையாது என ஏன் அறிவிக்கவில்லை? - வைகோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தொற்றின் வேகம் குறைந்த பிறகு, ஒருமாத முன் அறிவிப்போடு, மேனிலைப் பள்ளித் தேர்வுகளை நடத்த வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார். சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வை ரத்து செய்த பிரதமர் நீட் தேர்வு கிடையாது என அறிவிக்கவில்லை அந்தத் தேர்வு எழுதுகின்ற அந்த மாணவர்களின் உடல்நலனில் பிரதமருக்கு அக்கறை இல்லையா என்றும் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கொரோனா சூழலால் மாணவர்களின் நலன் கருதி சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் பிளஸ் 2 தேர்வு நடைபெறுமா? ரத்தாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நடத்துவது குறித்து நிபுணர்கள், கல்வியாளர்களின் கருத்தை கேட்டு 2 நாட்களில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று மாநில கல்வியமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வை நடத்த வேண்டும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

