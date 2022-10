சுளுக்கெடுத்த ஸ்டாலின்.. முகத்தில் ஈயாடலையே.. ‘அடங்காத அலை’ - கடைசி ஓவர் சரவெடிக்குப் பின்னணி இதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக அமைச்சர்கள் சர்ச்சைகளில் சிக்கியது பற்றி ஏற்கனவே முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை விட்டிருந்தாலும், மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நீங்கவில்லை என உளவுத்துறை முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ரிப்போர்ட் அளித்துள்ளது. அதனால் தான் இன்றைய பொதுக்குழுவிலேயே பொங்கி எழுந்தார் எனக் கூறப்படுகிறது.

சமீப சில நாட்களில் அடுத்தடுத்து திமுக அமைச்சர்கள் சர்ச்சைகளில் சிக்கினர். இது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும், எதிர்க்கட்சியினர் திமுக நிர்வாகிகள் பேசுவதை வெட்டி ஒட்டி தவறாகப் பரப்புவதாகவே அறிக்கை விட்டு அமைதியானார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற அமைச்சர்கள் கூட்டத்திலும் இதுகுறித்து அமைச்சர்களுக்கு அறிவுறுத்திய ஸ்டாலின், அதன்பிறகு வந்த உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் காரணமாகவே இன்று திமுக பொதுக்குழு மேடையிலேயே பொங்கித் தீர்த்துவிட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Why DMK chief MK Stalin sudden anger on dmk senior ministers?- Here is the reason Although Chief Minister Stalin has already issued statement about DMK ministers being involved in controversies, the intelligence agency has reported to Stalin that the discontent among the people has not gone away. That is why it is said that he got up in a rage in today's General council meeting and blasted seniors.