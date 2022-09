பெங்களூர் சம்பவம்! அடுத்த 3 நாட்கள் முக்கியம்! நேரில் வாங்க.. எடப்பாடிக்கு "டெல்லி" ஆர்டர்.. 4 அம்பு

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திடீரென டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்வது அதிமுக வட்டாரத்தில் பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பிரதமர் மோடி கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் சென்னை வந்த போது அவரை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக முயன்றார். ஆனால் தனியாக எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க பிரதமர் மோடி அனுமதி கொடுக்கவில்லை.

கூட்டத்தோடு கூட்டமாக விமான நிலையத்தில் மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமியை பிரதமர் மோடி சந்தித்தார். அதற்கு முன் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இருந்தார்.

ஆனால் இந்த பயணத்திலும் எடப்பாடி பழனிசாமியால் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க முடியவில்லை. இரண்டு முறையும் எடப்பாடி ஏமாற்றத்துடன்தான் திரும்பி வந்தார்.

"ஓவர் ஓவர்".. திமுக மீது டார்கெட்?.. டெல்லி வரை புகார்.. பின்னாடியே எடப்பாடியும்..!

English summary

Why does AIADMK Edappadi Palanisamy go to Delhi suddenly, What is his plan? Will he meet PM Modi?