"செத்துடலாம்னு இருக்கேன்.. ஸ்டாலினோடு பேச என்னை விடல.. காரணம் "அவர்"தான்.. நெல்லை கண்ணன் கண்ணீர்

சென்னை: "79 வயதுக் கிழவன் நொந்து போயுள்ளேன். யாராவது சொல்லுங்களேன் ஒரு நல்ல தலைவரோடு ஏன் என்னை பேச அனுமதிக்கவில்லை. அவரது உதவியாளர் வெண்ணந்தூர் தினேஷ் அனுமதிக்கவே மறுக்கிறார்" என்று நெல்லை கண்ணன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்க்கடல் என்றழைக்கப்படுபவர் மூத்த தலைவர் நெல்லை கண்ணன்.. காமராஜரின் தீவிர விசுவாசி.. காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டு செயல்பட்டவர்.

மூப்பனார், வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி போன்றவர்களுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்து, தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் புகழ்பெற்றவர்..

