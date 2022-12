‘கருணாநிதி காங்கிரஸ்’.. 2015ல் கோவை செல்வராஜ் கட்சி மாறியது இதற்குத்தான்.. இன்று அப்படியே ‘பல்டி’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அன்று, கூட்டணிக் கட்சியாக இருந்த திமுகவை எதிர்த்துப் பேசி காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறிய கோவை செல்வராஜ், இன்று திமுகவிற்கே செல்ல இருக்கிறார். அரசியலும் வட்டம் தான் என்பதை இதன்மூலம் நிரூபித்திருக்கிறார்.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு, காங்கிரஸ் சேவாதள தலைவராக இருந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோவை செல்வராஜ், அப்போது தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்த ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வந்தார்.

கூட்டணிக் கட்சியான திமுகவை விமர்சித்துப் பேசியதோடு, அதிமுகவுக்கு நாம் ஆதரவளிக்க வேண்டும், அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் வலுவான கூட்டணிக்குத் தயாராக வேண்டும் எனப் பேசினார்.

இந்நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் திமுகவிற்கே செல்ல ரெடியாகி வருகிறார் கோவை செல்வராஜ்.

English summary

On 2015, Kovai Selvaraj, who left the Congress by opposing the DMK, which was an alliance party, is going to join the DMK now. In 2015, when Jayalalithaa was contesting in the RK Nagar by-election, Kovai Selvaraj spoke openly that the Congress party should support AIADMK.