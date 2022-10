ஈபிஎஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறும் ‘முக்கிய’ தலை? எடப்பாடி மீது பயங்கர அப்செட்.. அதிமுகவில் சலசலப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளருமான் கேபி முனுசாமி பங்கேற்காதது பற்றி பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், நேற்று கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்தது. அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தக் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்தார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் கட்சியின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுவது, சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கவிருப்பது குறித்து ஆலோசனை நடந்தது.

அ.தி.மு.க துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி, நேற்றைய கூட்டத்திற்கு வரவில்லை. இதற்கு என்ன காரணம் என விசாரித்தபோது, பரபர தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.

English summary

AIADMK district secretaries meeting was held yesterday. Former Minister and ADMK Deputy General Secretary KP Munusamy did not participate in this meeting. Reports says that the reason why KP Munusamy did not come to this meeting was that he was deeply dissatisfied with Edappadi Palaniswami.