தேசிய அளவில் பெரிய டீம்? முதல்வர் ஸ்டாலினை அடுத்தடுத்து சந்திக்கும் தலைகள்.. பின்னணியில் அவரா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினை பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள் அடுத்தடுத்து சந்தித்து வருகிறார்கள். இந்த சந்திப்புகளுக்கு பின் தேசிய அளவில் பெரிய திட்டம் இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

பாஜக-காங்கிரஸ் அல்லாத ஒரு வலிமையான அணியை அகில இந்திய அளவில் கட்டமைக்க வேண்டும் ; எதிர்காலத்தில் பிரதமராக வேண்டும் என்பதே மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தாவின் திட்டம் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள். இதற்காக மம்தா தீவிரமாக களத்தில் செயல்பட்டு வருகிறார். பல மாநில தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

கொல்கத்தா மாநகராட்சி தேர்தல் – இரு இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு.. 4 வாக்காளர்கள் காயம்

இதற்கான ஒரு வியூக திட்டம் ஒன்றை மம்தாவிடம் பிரசாந்த் கிஷோர் தாக்கல் செய்திருக்கிறாராம். அந்த அசைண்மெண்டிற்கான முயற்சியை பி.கே.விடமே ஒப்படைத்துள்ளார் மம்தா. குறிப்பாக தென்னிந்திய மாநிலங்களில் வலிமையாக உள்ள அரசியல் தலைவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் திட்டம் அது.

English summary

Why many Chief Ministers are meeting Tamilnadu CM Stalin all of a sudden? Who is behind it?