கதை கந்தல்.. நொறுக்கிய ஓபிஎஸ்.. “5 பாயிண்ட்”.. அவசர மீட்டிங், அதிரடி முடிவுக்கு பின்னணி இதுதானாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு களமிறங்கும் சூழலில், தேர்தலில் தனது தரப்பு நின்றால் வாக்கு ரீதியாக பெரிய சறுக்கல் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் போட்டியாக ஓபிஎஸ் களமிறங்க முடிவெடுத்திருப்பதற்குப் பின்னணியில் 5 காரணங்கள் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

ஏற்கனவே ஈபிஎஸ் அணி ரெடியாகி வரும் சூழலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தாங்கள் போட்டியிடுவோம் என்று ஓபிஎஸ் அறிவித்துள்ளதன் மூலம் தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு பல வகைகளில் நெருக்கடி கொடுத்திருக்கிறார் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. எனது இளைய மகனுக்கு வாய்ப்பு கேட்டுள்ளேன்.. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி!

English summary

In the context of Edappadi Palaniswami's party contesting Erode East by-election, political observers say there are 5 reasons behind why OPS has decided to contest the election.