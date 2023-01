ஆளுநரின் அடிப்படை வேலை பட்டமளிப்பு விழா! அதற்கும் ரவிக்கு நேரமில்லை? இழுத்தடிப்பால் மாணவர்கள் ஏக்கம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் அரசியல் கருத்துகள் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குள்ளாகி வரும் நிலையில், தற்போது வேறொரு விஷயமும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தி மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்க ஆளுநர் ஒப்புதல் தராமல் திட்டமிட்டு தாமதம் செய்து வருவதாக குற்றம்சாட்டப்படுகிறது.

ஒருபக்கம், தமிழ்நாடு அரசின் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் தாமதம் செய்து வரும் ஆளுநர் ரவி, வேந்தர் என்ற முறையில் பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டமளிப்பு விழாவுக்கும் ஒப்புதல் தராமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால், அவர் என்ன வேலை தான் செய்கிறார்கள் என சமூக வலைதளங்களில் குரல்கள் எழுந்துள்ளன.

பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழா நடத்த, மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் போன்ற நிகழ்வுகளையும் நடத்த வேண்டும் என ஆளுநர் மாளிகை அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் கிளம்பியுள்ளன. மாணவர்கள் மத்தியில் ஆளுநர், அரசியல் கருத்துகளைப் பேசுவதற்காக இந்த திட்டமாம்.

பட்டம் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பது மாணவர்களின் உயர்கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதால் சில பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பட்டமளிப்பு விழா நடத்த அனுமதி கேட்டதாகவும், ஆனால், இதுவரை அவர்களுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எல்லாத்துக்கும் காரணம் சங் பரிவார் தான்! ஊதுகுழலாக இருக்கிறார் ஆளுநர் ரவி! மதிமுக வைகோ விளாசல்!

