எடப்பாடிக்கு அடி மேல் அடி.. அதிமுக அலுவலக சாவியும் கையை விட்டுப் போகுமா? - வந்த ‘நெகட்டிவ்’ சிக்னல்!

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ளது, ஒட்டுமொத்த சூழலையும் தலைகீழாகத் திருப்பிப் போட்டுள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பே, ஓபிஎஸ் கை ஓங்குவதற்கு வலுவாகக் கிடைத்துள்ள பிடியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக தலைமைக் கழக சாவி எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் செய்த மேல் முறையீட்டு மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது.

இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ள தலைமைக் கழக சாவி வழக்கிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் தரப்பினர், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் தங்களுக்கு சாதகமான முடிவே வரும் என உற்சாகத்தோடு கூறி வருகின்றனர். அதே நேரம், ஈபிஎஸ் தரப்பு கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சாதகம்.. ஹைகோர்ட் பச்சைக்கொடி.. எம்ஜிஆர் மாளிகை செல்வாரா ஓபிஎஸ்?

English summary

Today's verdict of Chennai High Court will have an impact on the appeal filed by O.Panneerselvam in the Supreme Court against the handing over of AIADMK head quarters key to Edappadi Palaniswami.