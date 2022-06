"பிளாஸ்டிக் சேர்" தானா தலைவா?.. சிண்டு முடியும் கட்சி.. நொறுக்கி தள்ளும் திருமாவளவன்.. சைலண்ட் திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: 10 தாமரைகளை தமிழகத்தில் மலர வைப்பது என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு பாஜக ஒரு முடிவோடு உள்ளது.. இதற்காக அக்கட்சி எடுத்து வரும் அதிரடிகள் பிற கட்சிகளை மிரள வைத்து கொண்டிருக்கிறது.

அமித்ஷா சென்னை வந்துபோனபோது, 5 தாமரைகளாவது தமிழகத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு வர வேண்டும் என்ற அசைன்மென்ட்டை, அண்ணாமலைக்கு தந்துவிட்டு போனதாகவும், அதற்கு பிறகுதான் தமிழக பாஜகவின் அரசியல் சூடுபிடித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சொந்த கட்சியின் செயல்பாடுகளை, அறிவிப்புகளை, திட்டங்களை, பிரச்சாரம் செய்து, அதன்மூலம் மக்களின் வாக்குகளை பெறுவது ஒருவகை.. எதிர்தரப்பை சீண்டி விமர்சித்து, டேமேஜ் செய்து, குறைகளை பிரச்சாரம் செய்து வாக்குகளை பெறுவது இன்னொரு வகை.

English summary

Will Thirumavalavan's political work out against the BJP and What are the BJP's next plans against DMK திமுகவுக்கு எதிராக திருமாவளவனை வைத்து பாஜக செய்யும் பிளான் ஒர்க்அவுட் ஆகுமா?