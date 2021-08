அடுத்த ஒலிம்பிக்கில் இதே வாளை வைத்து வெல்லுங்கள்: பவானிதேவியை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Abdul Muthaleef

சென்னை: வாள் வீச்சு பிரிவில் இந்தியாவிலேயே முதல் பெண்மணியாக சென்ற தமிழக வீராங்கனை பவானிதேவி ஒலிம்பிக் போட்டி முடிந்த நிலையில் முதல்வரை சந்தித்து ஆசிப்பெற்ற அவர் தனது வாளை பரிசளிக்க அதை அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெற்றிபெற பயன்படுத்துங்கள் என வாழ்த்தி திரும்ப அளித்து நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

இந்தியாவில் நவம்பரில் கொரோனா 3-வது அலை உச்சம் பெறும்.. ஆய்வில் பரபரப்பு தகவல்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பல்வேறு விளையாட்டுகள் உள்ளன. இதில் 140 கோடியை நெருங்கும் இந்தியா சார்பில் கலந்துக்கொள்ள இயலாத பல போட்டிகள் உள்ளன. அதில் ஒன்று வாள் வீச்சு போட்டி. இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் வாள் சண்டைக்கு பேர்போனவர்கள் இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள். ஆனால் விளையாட்டுப்போட்டியில் வாள்வீச்சுக்கென உரிய இடத்தை பிடிக்க முடியவில்லை.

English summary

Chief Minister MK Stalin has praised Fencer Bhavani Devi and gave away a new sword and wished her the best in next Olympics.