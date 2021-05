நான் பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியின் டிரஸ்டிதான்.. அந்த பள்ளியை நான் நடத்தவில்லை.. ஒய் ஜி மகேந்திரன்

Chennai

சென்னை: பிஎஸ்பிபி பள்ளியில் நான் ஒரு டிரஸ்டிதானே தவிர அந்தப் பள்ளியை நான் நடத்தவில்லை என ஒய் ஜி மகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பி.எஸ்.பி.பி. பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியர் ராஜாகோபாலன் (வணிகவியல்) மாணவர்களை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்வதாக புகார் எழுந்தது. ஆன்லைன் வகுப்புக்கு அரைகுறை ஆடையுடன் வருவது, மாணவிகளின் மொபைல் எண்ணுக்கு வாட்ஸ் ஆப்பில் தவறான நோக்கத்துடன் குறுஞ்செய்திகள் அனுப்புவது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார் எழுந்தது.

இதுகுறித்து நடிகரும் பள்ளியின் தலைவர்களில் ஒருவருமான ஒய் ஜி மகேந்திரன் தனியார் செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறுகையில் பத்ம சேஷாத்ரி பால பவன் பள்ளியை நானோ எனது மகள் மதுவந்தியோ நடத்தவில்லை.

Y.Gee. Mahendran says that he is only a trustee in PSBB school, he or his daughter not running the school.