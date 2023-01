ஈசிஆர் சாலையில் காரை விபத்து.. தோழியை இழந்தாரே யாஷிகா ஆனந்த்!.. இப்போ புதிய கார் வாங்கியிருக்காராம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட கார் விபத்தில் நடிகை யாஷிகா ஆனந்தின் கார் சேதமடைந்த நிலையில் தற்போது புதிய காரை அவர் வாங்கியுள்ளார். அதன் விலை என்ன தெரியுமா?

பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். இவர் மாடலாக வலம் வருகிறார். துருவங்கள் 16 என்ற திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இதையடுத்து அவர் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். பின்னர் இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து என்ற படம் மூலம் கவர்ச்சி நாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வந்தார்.

English summary

Actress Yashika Anand bought new car after she met with an accident near ECR.Do you know the price of the new car?