ஐ ஆம் சரண்டர்.. ஜெயில்ல போட்றாதீங்க ப்ளீஸ்! வீடியோவில் கதறிய டிடிஎஃப் வாசன்! விழுந்த அடி அப்படி!

சென்னை : சமூக வலைதள பிரபலம் ஜிபி முத்து உடன் மின்னல் வேகத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த யூட்யூபரான டிடிஎஃப் வாசன், இனிமேல் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்ட மாட்டேன் எனவும், என்னை கைது செய்யச் சொல்லி எனது வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் செய்து விட வேண்டாம் என கதறிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது.

இணையதளங்களிலும் சரி சமூக வலைதளங்களிலும் சரி கடந்த இரண்டு நாட்களாக டிடிஎஃப் வாசன் என்ற பெயர் அடிக்கடி அடிபடுவதை ஏராளமானோர் பார்த்திருப்பார்கள் குறிப்பாக 90 கிட்ஸ்கள் தொடங்கி 2கே கிட்ஸ்கள் வரை டிடிஎஃப் வாசன் மிகப் பிரபலம்..

மின்னல் வேகத்தில் மட்டும் பைக் ஓட்டுவதால் அவருக்கு இவ்வளவு ரசிகர்களா? என பல்வேறு கேள்விகள் இருந்தாலும், அதிவேகத்தில் வாகனங்களை இயக்க சொல்லி, 2கே கிட்ஸ் இளைஞர்களை தவறாக வழி நடத்துவதாகவும் அவர் மீது புகார் எழுந்துள்ளது.

தூக்கி ஜெயில்ல போடுங்க சார்! சும்மா இருந்த ஜிபி முத்துவை ஊதி கெடுத்த டிடிஎஃப் வாசன்! புது ட்ரெண்ட்!

A video of Youtuber TTF Vasan, who was traveling on a two-wheeler at lightning speed with social media celebrity Gp Muthu, shouted that he will not drive at high speed from now on and asked him to not arrest me and not to spoil my life.