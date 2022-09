குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை விரைவில் வழங்கப்படும்- முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1000 வழங்கும் திட்டம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். மாநிலத்தின் நிதிநிலைமையை சரிசெய்து கொண்டு இருக்கிறோம், நிதிநிலை சரியான பிறகு திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டசபைக்கு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று, பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. அதற்கு முக்கிய காரணமே தேர்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்ட கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகள்தான்.

தமிழ்நாட்டில் குடும்ப தலைவிக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்தை திமுக தேர்தலின் போது அறிவித்து இருந்தது. திமுகவின் இந்த தேர்தல் வாக்குறுதி பெண்கள் இடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. ஆனால் தேர்தல் முடிந்து ஆட்சிக்கு வந்த பின் திமுக அரசால் இந்த திட்டம் தொடங்கப்படவில்லை.

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு விரைவில் ரூ.1,000 வழங்கப்படும்... அமைச்சர் கே.என்.நேரு தகவல்..!

