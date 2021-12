10-ம் வகுப்பு மாணவன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை.. காரணம் தெரிஞ்சா ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

Coimbatore

கோவை: கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்துள்ள சிறுமுகை இலுப்பநத்தம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ரங்கராஜ். இவரது மனைவி உமா மகேஸ்வரி(36). சொந்த ஊர் கரூர்.

இலுப்பநத்தம் திருவள்ளுவர் நகரில் தங்கியிருந்து சொந்தமாக டாக்ஸி ஓட்டி வருகிறார். இவர்களுடைய மகன் நிக்கேஷ் (15). சிறுமுகை பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 10-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறான்.

English summary

A 10th class student has committed suicide by hanging himself after his father condemned him for playing on his cell phone for a long time near Coimbatore