வீடியோ எடுத்து மிரட்டுவியா? காதலனை பீஸ் பீஸாக வெட்டிய "பாசக்கார" காதலி! கோவையில் பயங்கரம்

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோவை: கோவை மாவட்டம் துடியலூரில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபரின் கை ஒன்று இரண்டாக வெட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், தற்போது இந்த வழக்கில் முக்கிய திருப்புமுனை ஏற்பட்டுள்ளது.

அழகு நிலையத்தில் வேலை பார்த்து வந்த பெண்ணுடன் ஏற்பட்ட காதல்தான் இந்த கொலைக்கு முக்கிய காரணம் என காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

இதில் முதற்கட்டமாக கை ரேகைகளை வைத்து விசாரணையை காவல்துறையினர் தொடங்கியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

While the shocking incident of a 40-year-old man's hand being found with his hand cut in two in Thudiyalur, Coimbatore, now there has been a major breakthrough in this provision. The police said that the main reason for this murder was love with a woman who worked in a beauty parlour. It is to be noted that the police had initially started the investigation with fingerprints.