என்ன நடக்கிறது கோவையில்.. உழவர்கள் கூட்டத்தில் ஹிந்தியில் பேனர்.. உச்சகட்டத்தில் திணிப்பு!

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோவை: கோவையில் நேற்று (அக்.14) நடைபெற்ற உழவர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய மாநில அமைச்சர்கள் பங்கேற்றிருந்த நிலையில், மேடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனரில் மும்மொழியில் வாசகம் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோல இக்கூட்டத்தில் அரசு பொறுப்பில் இல்லாத பாஜக மாவட்ட தலைவர் உத்தம ராமசாமி விழா மேடையில் அமர்ந்திருந்தது குறித்தும் கேள்விகள் எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

இந்த உத்தம ராமசாமி திமுக எம்.பி ஆ.ராசா குறித்து அவதூறாக பேசி சமீபத்தில்தான் சிறை சென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு இருக்கையில் கோவை பாஜக வசம் செல்கிறதா? என்கிற கேள்வியையும் சிலர் எழுப்ப தொடங்கியுள்ளனர்.

மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்தபோதும் என் மீது அன்பு கொண்டிருந்தவர் கோவை தங்கம்- முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

English summary

While the central state ministers were participating in the farmers' meeting held in Coimbatore yesterday (October 14), a trilingual text was printed on the banner placed on the stage, which caused a great commotion. Similarly, questions have been raised about BJP District President Uthama Ramasamy sitting on the stage of the function, who is not in charge of the government.