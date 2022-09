தடைவிதித்த காவல்துறை.. அதை உடைத்த அண்ணாமலை! கோவையில் இன்று மாலை பாஜக ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: பாஜக அலுவலகம் மற்றும் தலைவர்கள் மீதான பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு தாக்குதலால் கோவையில் பதற்றம் தொடர்ந்து வரும் சூழலில் போலீஸ் தடையை மீறி இன்று மாலை பாஜக சார்பில் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை கோவை பாஜக அலுவலகத்தில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிச்சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் கோவையில் பதற்றம் ஏற்பட்டு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவும் கோவை மாவட்டம் கோவைபுதூர் பகுதியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்வாகி ஆனந்த கல்யாண கிருஷ்ணன் என்பவரது வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது பரபரப்பை அதிகரித்தது.

English summary

BJP State president of the party Annamalai has announced that they hold a protest against the tamilnadu government in Coimbatore because of the petrol bomb attack in the BJP office and leaders.