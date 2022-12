அந்த 2 சீட் ‘அல்டிமேட்’ டார்கெட்.. கன்பார்ம் போல! “மக்கள் சேவகன் தேவை”.. குறிவைத்து பேசிய அண்ணாமலை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 2 வெற்றி வேட்பாளர்களை கோவை, நீலகிரி தொகுதி மக்கள் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் என்றும், தமிழ்நாட்டில் இருந்து 25 எம்.பிக்கள் பாஜகவிலிருந்து டெல்லி செல்வார்கள் என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசி இருக்கிறார்கள். பாஜக, கோவை, நீலகிரி ஆகிய தொகுதிகளை குறிவைத்துள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அண்ணாமலையின் பேச்சு அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது.

கோவை காரமடை அருகே பாஜக சார்பில் நேற்று பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. 2024 தேர்தலுக்கான பிரச்சாரக் கூட்டமாகவே இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளது பாஜக. இந்தக் கூட்டத்தில் பாஜகவின் தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்றார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, கோவை, நீலகிரி தொகுதிகளுக்கு திமுக அரசு ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்றும், பாஜக அரசு நீலகிரிக்கு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை கொண்டு வர இருக்கிறார் என்றும் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

அண்ணாமலை சொல்வது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா? கடுகடுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

English summary

TN BJP president Annamalai has said that the people of Coimbatore and Nilgiri constituencies will give two winning candidates for BJP in 2024 parliamentary elections and 25 MPs from Tamil Nadu will go to Delhi from BJP. While BJP is said to be targeting Coimbatore and Nilgiri constituencies, Annamalai's speech has confirmed it.