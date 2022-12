5 அடி தான் உயரம்.. உடல் எடை 100 கிலோ! ஜெயலலிதா உடல்நிலை இப்படித்தான் இருந்தது! ஆறுமுகசாமி தகவல்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல் எடை 100 கிலோ, சர்க்கரை 220 ஆக இருந்தது கிரியாட்டின் அளவு பாயிண்ட் 68 மி.கிராம் இருந்ததாக அவரது மரணம் குறித்து விசாரித்த ஆறுமுகசாமி கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நீதிபதி ஆறுமுக சாமி தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. சுமார் ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில் பலமுறை ஆணையத்தின் விசாரணை காலம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

விசாரணை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தேதி ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஆணையத்தின் விசாரணை தலைவரான ஆறுமுகசாமி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்தார்.

English summary

Arumugasamy, who inquired about her death, said that when she was admitted to the hospital, the body weight of former Chief Minister Jayalalithaa was 100 kg, her sugar was 220 and her level of creatine was 68 mg.