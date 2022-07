நான் சவால் விட்றேன்! ‘தனித் தமிழ்நாடு’ திமுகவிற்கு தைரியம் இருக்கிறதா? கோவையில் கொந்தளித்த வானதி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : இந்தியாவிலிருந்து பிரித்து தனி தமிழ்நாடு வேண்டும் என்று சொல்ல திமுகவிற்கு தைரியம் இருக்கிறதா? நான் சவால் விடுகிறேன், தமிழ்நாட்டை பிரிக்க நினைப்பது பிரிவினை தான் கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனை கண்டித்து கோவை மாவட்ட பாஜக சார்பில் தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழகத்தில் மின் கட்டண உயர்வை கண்டித்தும் மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கண்டித்தும், திமுக அரசை கண்டித்தும் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது.

காவல்துறை முழுவதுமாக அரசு கட்டுப்பாட்டில்தான் இருக்கிறதா? கேட்கிறார் வானதி

English summary

Does the DMK have the courage to say that they want a separate Tamil Nadu separated from India? "I challenge you, it is partition that wants to divide Tamil Nadu," BJP MLA Vanathi Srinivasan said furiously while speaking at a demonstration in Coimbatore.