ஓவர் ‘ஓவர்டேக்’.. அந்த ஏரியா ‘அமைதியோ அமைதி’க்கு காரணம் இதானா? பெரிய களேபரமே நடந்தும் சீனில் வரலையே!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கொங்கு மண்டலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கெத்து காட்டும் நிலையிலும் கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தில், பாஜகவை பேசவிட்டு, தாங்கள் அமைதி காப்பது ஏன் என்ற விவாதம் கடந்த சில நாட்களாக அரசியல் அரங்கில் எழுந்துள்ளது.

அக்டோபர் 23ஆம் தேதி கோவையில் நடந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பாஜக மிகத் தீவிரமாகக் களமாடி வருகிறது. அதேசமயம், அதிமுக 'அமைதியோ அமைதி' என்ற பொசிசனில் இருக்கிறது.

சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே அந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த பாஜக, திமுக அரசையும், காவல்துறையையும் கடுமையாக அட்டாக் செய்தது.

அதோடு நிற்காமல் நாள்தோறும் இந்த விவகாரத்தை முன்னிறுத்தி பரபரப்புகளைக் கிளப்பி வருகிறார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை. இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக திமுக - பாஜக இடையே பெரும் அரசியல் யுத்தமே நடக்கிறது. பாஜக தங்களை ஓவராகவே ஓவர்டேக் செய்து வந்தாலும் அதிமுக அமைதி காக்கிறது.

எளிதில் கிடைக்காத PETN! 2 வருட ப்ளான்! கோவை கார் வெடிப்பு திட்டமிட்ட தாக்குதல்! வெளியான பகீர் தகவல்!

In the past few days, a debate has arisen in the political arena as to why ADMK keeps silent in the Coimbatore cylinder blast incident. Former minister Vaigai selvan of the EPS team has spoken about it.