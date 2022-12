இவங்களே தமிழகத்தை ஆண்டுக்கிட்டு இருந்தா.. மத்தவங்க எப்போ சிஎம் ஆகுறது? எம்எல்ஏ வானதி கேள்வி

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: இவர்களே தமிழகத்தை ஆண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, மத்தவங்க எப்போ முதல்வர் ஆகுறது என கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை தெற்கு சட்டசபை தொகுதிக்குள்பட்ட அசோக் நகர் பூங்காவில் தனியார் நிறுவனத்தின் பங்களிப்போடு திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டது. இதை கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டசபை உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் திறந்து வைத்தார்.

இதையடுத்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், அரசு சார்பில் பராமரிக்கப்படும் பூங்காக்களில் பெரும்பாலும் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் இருப்பதில்லை. எனவே குடியிருப்புவாசிகள் கட்டணம் செலுத்தி தனியார் உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு சென்று வரும் நிலை உள்ளது.

Coimbatore South BJP Vanathi Srinivasan says that when will other become CM of Tamilnadu? DMK is family's party not for people's.