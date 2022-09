கோவை பாஜக அலுவலகம் மீது குண்டு வீச்சு..எதற்கும் பயப்பட மாட்டோம்..சொல்வது காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய குற்றவாளியை கைது செய்யும் காவல்துறைக்கு ஒரு லட்சம் பரிசு இந்து முன்னணியால் வழங்கப்படும் என்று காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார். அவசர நிலை காலத்திலேயே வழக்குகளை பார்த்து அதிலேயே பயிற்சி எடுத்து வந்தவர்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ் காரர்கள் எதற்கும் பயப்பட மாட்டோம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்து முன்னணியின் கோவை மாநகர் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் சசிகுமாருக்கு 6 -ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி பொதுக்கூட்டம் தொண்டாமுத்தூர் மாரியம்மன் கோவில் திடலில் நடந்தது.

மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் தலைமை தாங்கி பேசினார். அப்போது அவர், நான் ஆ.ராசா கருத்தை ஒப்பிட்டு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி குறித்தும், ஆ.ராசா மனைவி குடும்பம் குறித்தும் கருத்துக்களை பேசினால் நாளை காலை 3 மணிக்கு எனது வீட்டிற்கும் போலீசார் வந்து கைது செய்வார்கள் என்றார்.

ஜே.பி. நட்டா தமிழகம் வந்துள்ள நிலையில் கோவை பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு.. 3 பேரிடம் விசாரணை

English summary

Kadeswara Subramaniam has said that the Hindu Front will offer a reward of one lakh to the police who arrests the culprit who threw a petrol bomb at the BJP office. He also said that the RSS cadres, who have seen cases during the Emergency and trained in them, will not be afraid of anything.