கறுப்பு பூஞ்சையால் பறிபோன 30 பேரின் கண் பார்வை... என்னாச்சு? கோவை அரசு மருத்துவமனை டீன் விளக்கம்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கருப்புப் பூஞ்சை தொற்று முற்றிய நிலையில் வந்ததால் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 30 பேரின் கண்பார்வை பறிபோய் விட்டதாக மருத்துவமனையின் டீன் டாக்டர் நிர்மலா தெரிவித்துள்ளார். நோய்த் தொற்றின் ஆரம்ப நிலையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் கண் பார்வை இழப்பு, உயிரிழப்பு போன்றவற்றை தவிர்க்க முடியும் என்றும் டாக்டர் நிர்மலா கூறியுள்ளார்.

கொரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள், சர்க்கரை நோய் அதிகம் , சிறுநீரக பாதிப்பு, புற்றுநோய் பாதிப்பு, எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு கருப்புப் பூஞ்சை நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமுள்ளது.

கொரோனா நோய்த் தொற்று பாதிப்பு இல்லாவிட்டாலும் கட்டுப் பாடற்ற சர்க்கரை பாதிப்பு உள்ளவர்கள், சிறுநீரக பாதிப்பு, புற்றுநோய், எய்ட்ஸ் உள்ளவர்களுக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கோவையில் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 30 பேர் நோய்த் தொற்றின் தீவிரத்தால் ஒரு கண்ணின் பார்வையை இழந்துள்ளனர்.

மும்பையில் செம ஷாக்... 4,6 & 14 வயதான குழந்தைகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு... கண்கள் அகற்றம்

English summary

Mucormycosis, also known as black fungus, has caused thirty to lose vision in one eye in a Coimbatore government hospital, says the hospital Dean Dr N Nirmala said in a press release. All those admitted had undergone endoscopy with 110 undergoing visualisation surgery.