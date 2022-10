கோவை கார் வெடிப்பு...பயங்கரவாத செயல்..மக்களின் உயிரோடு விளையாடாதீர்கள் முதல்வரே.. வானதி சீனிவாசன்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கோவையில் கார் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது தனிப்பட்ட செயல் அல்ல பயங்கரவாத செயல் என்று பாஜகவின் வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார். இந்த விசயத்தில் முதல்வர் கவுரவம் பார்க்காமல் என்ஐஏ வசம் விசாரணையை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே உள்ள கோட்டைமேடு வழியாக கடந்த 23-ம் தேதி அதிகாலை 4.10 மணி அளவில் சென்ற மாருதி கார், சங்கமேஸ்வரர் கோயில் முன்புள்ள வேகத் தடையை கடந்தபோது திடீரென வெடித்து தீப்பிடித்தது. காரில் 2 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இருந்ததும், அதில் ஒரு சிலிண்டர் வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதும், காரை ஓட்டிவந்த உக்கடம் ஜி.எம்.நகரை சேர்ந்த ஜமேஷா முபீன் என்பவர் உயிரிழந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

உயிரிழந்த ஜமேஷா முபீன் வீட்டில் இருந்து நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிக்க பயன்படும் ரசாயனப் பொருட்கள், வயர்கள் உள்ளிட்டவை அங்கு அதிக அளவில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. காவல்துறையினர் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். முதலில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உயிரிழப்பு, வெடிபொருள் தடுப்பு சட்டம் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் உக்கடம் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர். தொடர்ந்து, 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கை என்ஐஏக்கு மாத்துங்க.. “சமரசம் கூடாது” முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வானதி வார்னிங்

English summary

BJP's Vanathi Srinivasan has said that the car cylinder explosion accident in Coimbatore was a personal act and not an act of terrorism. Vanathi Srinivasan also insisted that the Chief Minister MK Stalin should not show dignity and hand over the investigation to the NIA.