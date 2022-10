கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு..5 பேர் கைது.. நகரம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு

Coimbatore

கோவை:

கோயம்புத்தூரில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். வேறு எதுவும் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில் கோவை நகரம் முழுவதும் காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை உக்கடம், கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் பகுதியில் நேற்று முன் தினம் அதிகாலை 4 மணிக்கு, காரின் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த நபர் உயிரிழந்த நிலையில், விசாரணைக்காக 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தமிழகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட தயாராக இருந்த நிலையில் தீபாவளிக்கு முதல்நாளே கோவையில் உக்கடம் பகுதியில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடி வெடித்தது. உக்கடம் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் முன்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 4.15 மணிக்கு கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இதில் காரில் இருந்த நபர் தீயில் கருகி உயிரிழந்தார். அப்பகுதியில் இருந்த மக்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் தகவல் அளித்தனர்.

The police have arrested 5 people in connection with the car cylinder explosion incident in Coimbatore. Police security has been beefed up across Coimbatore to prevent any untoward incident.