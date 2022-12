நியூ என்ட்ரி லீடருக்கு ‘அசைன்மென்ட்’.. வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாராம்.. கொத்துக் கொத்தா சிக்கப் போகுதாமே!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த கோவை செல்வராஜுக்கு முக்கியமான அசைன்மெண்ட்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். அதன்படி, கோவை செல்வராஜ், வலைவீசத் தொடங்கிவிட்டார், விரைவில் பெரிய சம்பவங்கள் நடக்கும் என்கிறார்கள் திமுக வட்டாரத்தினர்.

குறிப்பாக, அதிமுகவில் மகளிர் அணியினருக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படவில்லை என்ற அதிருப்தி இருந்து வரும் நிலையில், மகளிர் அணியின் முக்கிய நிர்வாகிகளை குறிவைத்து தூண்டிலைப் போட்டிருக்கிறாராம் கோவை செல்வராஜ்.

சைலண்டாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில், சிலர் திமுகவுக்கு தாவ ரெடியாவார்கள் என்றும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

English summary

Kovai Selvaraj, who recently joined DMK, has been given important assignments. DMK sources say that Kovai Selvaraj has started casting net and big incidents will happen soon.