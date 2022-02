கைகலப்பு வரை வந்தாச்சு.. கரூர்காரங்களுக்கு கோவையில் என்ன வேலை.. கொந்தளிக்கும் வானதி சீனிவாசன்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: ‛‛கோவையில் திமுகவினர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கின்றனர். இதை தட்டிக்கேட்கும் பாஜகவினர் மிரட்டப்படுவதால் தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வலியுறுத்தி உள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19ல் நடைபெற உள்ளது. சென்னை, கோவை உள்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள்,490 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சியினர் வேட்பாளர்களை அறிவித்தனர். இவர்கள் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்து பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு அந்தந்த கட்சி தலைவர்கள் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

In Coimbatore, the DMK is paying voters. BJP MLA Vanathi Srinivasan has urged the Election Commission to take appropriate action as the BJP is being intimidated into tapping into this.