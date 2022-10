மதகலவரத்துக்கு முயற்சி.. முதல்ல அண்ணாமலையிடம் விசாரிங்க.. கோவை கார் வெடிப்பில் திவிக போர்க்கொடி

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரத்தில் காவல்துறைக்கே தெரியாத தகவல்களை கூறிய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோவை மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் முறையிட்டனர்.

இந்த மனுவில் மதக்கலவரத்தை தூண்டும் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விஷயம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் இந்த புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Members of the Dravidar Viduthalai Kazhagam filed a petition in the office of the Commissioner of Police, Coimbatore, demanding that BJP leader Annamalai be investigated for giving information unknown to the police regarding the Coimbatore car cylinder blast issue.